Журналист Рихард Йозвак снова пророчит, что Украину исключат из "зеленого списка" стран, откуда можно без карантина въезжать в Евросоюз. По его словам, такое решение будет принято уже завтра, а непосредственно из списка исключат со следующей недели.

"Завтра послы ЕС вероятнее всего исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", - написал Йозвяк в своем Twitter.

Напомним, впрочем, что он уже предрекал исключение Украины из зеленого списка в конце октября, но этого так и не произошло.

Хотя, объективно говоря, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в нашей стране такое исключение, увы, вполне вероятно.

Напомним, сейчас в "зеленом списке" 20 стран:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 4 ноября, в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. За сутки - больше 27 тысяч заболевших.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАН спрогнозировали рост новых случаев коронавируса до 50 тысяч за сутки.