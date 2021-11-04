Украину на следующей неделе могут исключить из перечня "зеленых" стран для въезда в Евросоюз
Журналист Рихард Йозвак снова пророчит, что Украину исключат из "зеленого списка" стран, откуда можно без карантина въезжать в Евросоюз. По его словам, такое решение будет принято уже завтра, а непосредственно из списка исключат со следующей недели.
"Завтра послы ЕС вероятнее всего исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", - написал Йозвяк в своем Twitter.
Напомним, впрочем, что он уже предрекал исключение Украины из зеленого списка в конце октября, но этого так и не произошло.
Хотя, объективно говоря, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в нашей стране такое исключение, увы, вполне вероятно.
Напомним, сейчас в "зеленом списке" 20 стран:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы.
Как сообщалось, по данным на утро четверга, 4 ноября, в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. За сутки - больше 27 тысяч заболевших.
Ранее "Страна" писала о том, что в НАН спрогнозировали рост новых случаев коронавируса до 50 тысяч за сутки.