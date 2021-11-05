В пятницу, 5 ноября, послы Европейского союза исключили Украину из "зеленого" списка безопасных стран.

Об этом написал журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий", - написал он.

По словам журналиста, окончательно об этом объявят в начале следующей недели.

На решение послов ЕС уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что оно носит рекомендательный характер, и каждая страна ЕС будет устанавливать свои ограничения для украинцев.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал министр в Twitter.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют больше 26 тысяч случаев коронавируса и почти 700 смертей.

Неутешительная ситуация складывается и в больницах нашей страны. В частности, в реанимации Одессы закончился кислород.

А прошлой ночью в инфекционку Николаева ворвались люди и требовали кислород для тяжело больной родственницы, угрожая персоналу.