В областную инфекционную больницу Николаева ночью 5 ноября ворвалась группа людей и требовала дать кислород. Злоумышленники угрожали персоналу.

Об этом рассказала главврач больницы Светлана Федорова на своей странице в Facebook.

"Ночной беспредел сегодня. В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием кислород. Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию", - написала она.

По ее словам, кислород был нужен для тяжелой больной, сатурация у которой была 35 и которая ранее поступила в Новобугскую ЦРБ. В больницу ворвались, как добавила Федорова, ее родственники, чтобы найти кислород, а следом за ними въехала машина с самой пациенткой.

"Оказалось, что следом въехала какая то машина (типа "частная скорая"), не "медпрестиж", без опознавательных знаков, был ли хоть один медик в этой, так называемой "скорой" - неизвестно. Но там была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной (в таком состоянии вообще нельзя транспортировать - это знают медики, к сожалению, не знают те, кто на волне ковида решил подзаработать, обзывая себя "частной скорой")", - рассказала Федорова.

По ее словам, местные ОГА и облсовет ежедневно отчитываются перед Киевом, что в местных больницах есть все необходимое для пациентов с Covid-19, однако это не соответствует действительности.

"На сегодня, из всего перечня, только в трех больницах есть хоть что-то (в том числе, кислород - Ред.). И только в одной (нашей) есть все (кислород, лекарства, реанимация и реаниматологи)", - написала главврач.

По ее словам, каждый день под кабинетом стоят родственники пациентов с коронавирусом.

"Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер, где пишут о том, что врачи не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли свой кислород", - добавила Федорова.

Главврач заявила, что сама нашла производителя, "вышла, нашла людей, которые оплатят кислород доставку 20 тонн", а от власти требовалось "дать бюрократическую отмашку на отправку машины". Однако за три дня никакой реакции не последовало.

В то же время Федорова рассказала, что ранее также просила выделить охрану для больницы, в частности, хотя бы обустроить пост патрульной полиции, однако ей заявили, что это невозможно.

Главрач обратилась к Нацполиции, депутатам Верхновной Рады, президенту Владимиру Зеленскому, Офису президента с просьбой повлиять на ситуацию в больнице.

Также она добавила, что дежурная смена написала заявление с просьбой хотя бы до утра оставить пост правоохранителей.

Напомним, три дня назад сообщалось, что в Николаеве инфекционная больница уже сутки не может найти кислород для больных коронавирусом.

Кроме того, мы сообщали, что в реанимации Одессы закончился кислород.