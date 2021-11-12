Ученые из Минобороны РФ разработали биологически активную добавку против коронавируса "КовБАД", которая, по их данным, уже на второй день применения снижает концентрацию вируса в носоглотке.

Об этом в интервью "Красной звезде" заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

БАД от коронавируса разработали на базе 27-го Научного центра Минобороны РФ. Ученые создали несколько образцов, в основе которых экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского. В начале ноября, по словам Кириллова, на одну из таких разработок было получено свидетельство о регистрации.

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования "КовБАД" количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - утверждает Кириллов.

Напомним, в Украине проведут клинические испытания немецкого и китайского препаратов от коронавируса.

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