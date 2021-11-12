Минздрав Украины проинформировал, что потребление кислорода больными COVID-19 растет из-за штамма "Дельта". Новая волна коронавирусной болезни характерна значительным ростом потребления кислорода госпитализированных пациентов.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в четверг, 11 ноября.

По данным Минздрава, сейчас один больной коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной.

В частности, если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница ощутима – почти 100 тонн.

В Минздраве говорят, что общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки.

За такой же период суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое.

19 октября по всей Украине было потреблено 6841 кислородный баллон, а уже 7 ноября – 11594 баллона. При этом, средней больницы, принимающей больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы.

По словам министерства, удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение снабжено кислородом.

В Украине возросло использование кислорода в больницах в связи со штаммом "Дельта". Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на закупку кислородных станций для ковид-больниц на 800 миллионов гривен, который 4 ноября приняла Верховная Рада. Согласно законопроекту, 650 миллионов гривен пойдут на закупку оборудования и 150 миллионов гривен - на проектирование и монтаж.

Также мы писали, что Минздрав еще в конце мая - начале июня знал, что Украина этой осенью может столкнуться с нехваткой кислорода на фоне более агрессивного штамма коронавируса "Дельта". Украинские медики докладывали об этом руководству Минздрава и лично министру Виктору Ляшко. Однако их не услышали.