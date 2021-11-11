По состоянию на сегодняшний день, в Украине лишь 32% граждан возрасте от 60 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции. Больше всего вакцинированных в Киеве - 60% и во Львовской области - около 51%.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга, в четверг, 11 ноября, видео обнародовано в Фейсбуке (смотреть с 00:43).

По его словам, лучше всего в этой возрастной категории вакцинируются люди в возрасте от 60 до 69 лет. Ляшко добавил, что 41% из них привиты хотя бы одной дозой.

В Киеве и Львовской области, продолжил министр, показатель вакцинированных украинцев 60+ уже достиг 80%. В Полтавской и Херсонской области привились от Covid-19 половина представителей этой возрастной группы.

В общей сложности, по словам Ляшко, около 20 млн украинцев уже получили прививку от коронавируса. Первые десять миллионов прививок сделали в течение семи месяцев, а следующую половину - за два месяца.

В целом, около 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины.

Напомним, ранее в МОЗ подсчитали, в каком возрасте украинцы умирают от коронавируса чаще всего. Выяснилось, что доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составила 29%, а людей в возрасте от 70 лет - 52%.

Также мы рассказывали, что в Украине третий день растет число новых случаев коронавируса. За сутки заразились почти 25 тысяч человек.