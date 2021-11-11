Минздрав снова решил расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. В список планируют включить медиков.

Такое заявление сделал глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в четверг, 11 ноября.

По его словам, Минздрав направит на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации. Когда именно он будет утвержден - неизвестно.

В новый список попадут:

работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

работники органов местного самоуправления;

работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

Напомним, накануне в Кабмине пообещали, что до конца текущей недели вакцину получат 40% украинцев.

Ранее "Страна" писала о том, что в общественный транспорт Киевской области с 13 ноября будут пускать только по сертификатам вакцинации.

Также мы сообщали, что вакцинация от Covid-19 для сотрудников госпредприятий и соцработников станет обязательной через месяц.