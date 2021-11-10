В Украине до конца текущей недели вакцинируют от коронавируса хотя бы одной дозой около сорока процентов взрослого населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду, 10 ноября.

"В целом до конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 млн прививок еженедельно", - сказал глава украинского правительства.

Отметим, по данным Минздрава, на сегодня вакцинировано 11 697 386 человек, из них получили одну дозу - 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 852 176 прививок.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине до конца нынешнего года Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса не менее 50% взрослого населения.

Вместе с тем, ранее и Владимир Зеленский поставил задачу перед властями - привить большую часть взрослого населения страны до конца 2021 года, так как это позволит выработать коллективный иммунитет, который должен остановить коронавирус в Украине. Позже на Банковой уточнили, что речь о 70% взрослого населения страны.