В Кабмине добавили, что в Украине делают более 1,5 млн прививок еженедельно. Фото: pixnio.com

В Украине до конца текущей недели вакцинируют от коронавируса хотя бы одной дозой около сорока процентов взрослого населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду, 10 ноября.

"В целом до конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 млн прививок еженедельно", - сказал глава украинского правительства.

Отметим, по данным Минздрава, на сегодня вакцинировано 11 697 386 человек, из них получили одну дозу - 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 852 176 прививок.

на сегодня вакцинировано 11 697 386 человек

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине до конца нынешнего года Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса не менее 50% взрослого населения.

Вместе с тем, ранее и Владимир Зеленский поставил задачу перед властями - привить большую часть взрослого населения страны до конца 2021 года, так как это позволит выработать коллективный иммунитет, который должен остановить коронавирус в Украине. Позже на Банковой уточнили, что речь о 70% взрослого населения страны.

 

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