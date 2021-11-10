В общественный транспорт Киевской области с 13 ноября будут пускать только по сертификатам вакцинации
Начиная с субботы, 13 ноября, в Киевской области ужесточат карантинные меры. Новые ограничения коснуться общественного транспорта - пользоваться им смогут только обладатели COVID-сертификатов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или переболевшие коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в своем Тelegram-канале.
Начиная с 13 ноября в Киевской области ездить общественным транспортом смогут только обладатели одного из следующих документов:
- ковид-сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса;
- негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия".
Ограничения продлятся до тех пор, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не примет решение их отменить.
Напомним, в Киеве карантинные ограничения в общественном транспорте действуют с 1 ноября.
Также сообщалось, что 10 ноября в Киеве зафиксировали антирекорд по смертям от Covid-19.