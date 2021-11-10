Начиная с субботы, 13 ноября, в Киевской области ужесточат карантинные меры. Новые ограничения коснуться общественного транспорта - пользоваться им смогут только обладатели COVID-сертификатов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или переболевшие коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в своем Тelegram-канале.

Начиная с 13 ноября в Киевской области ездить общественным транспортом смогут только обладатели одного из следующих документов:

ковид-сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса;

негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия".

Ограничения продлятся до тех пор, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не примет решение их отменить.

Напомним, в Киеве карантинные ограничения в общественном транспорте действуют с 1 ноября.

Также сообщалось, что 10 ноября в Киеве зафиксировали антирекорд по смертям от Covid-19.