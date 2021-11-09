В Минздраве Украины сообщили, что 10 ноября стартует пилотный проект "Вакцинация от гриппа в аптеках".

Об этом информирует в Facebook Минздрав Украины во вторник, 9 ноября.

В течение пяти дней – с 10 по 14 ноября включительно – каждый совершеннолетний гражданин сможет приобрести вакцину против гриппа, пройти осмотр врача и привиться непосредственно в аптеке.

Адреса аптек в Киеве, где можно вакцинироваться:

ул. Ярославов Вал, 20;

ул. Московская, 46/2;

ул. Большая Васильковская, 112А;

ул. Дмитриевская, 2;

ул. Серебрянокольская, 2А.

В Минздраве напомнили, что грипп – это высокозаразное вирусное заболевание, опасное из-за риска развития тяжелых осложнений и возможности летального случая. Ежегодная вакцинация является наилучшей профилактикой гриппа.

В МОЗ рассказали о старте вакцинации от гриппа в аптеках. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что проект Минздрава "Вакцинация от гриппа в аптеках", который стартует 10 ноября, призван упростить доступ украинцев к прививкам от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения.

Также мы информировали, что в этом сезоне в Украине не ожидается появление новых штаммов гриппа. Также нет прогнозов о том, что болезнь будет характеризоваться более тяжелым течением.