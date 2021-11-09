С 10 ноября украинцы могут вакцинироваться от гриппа в аптеках. Список адресов в Киеве
В Минздраве Украины сообщили, что 10 ноября стартует пилотный проект "Вакцинация от гриппа в аптеках".
Об этом информирует в Facebook Минздрав Украины во вторник, 9 ноября.
В течение пяти дней – с 10 по 14 ноября включительно – каждый совершеннолетний гражданин сможет приобрести вакцину против гриппа, пройти осмотр врача и привиться непосредственно в аптеке.
Адреса аптек в Киеве, где можно вакцинироваться:
- ул. Ярославов Вал, 20;
- ул. Московская, 46/2;
- ул. Большая Васильковская, 112А;
- ул. Дмитриевская, 2;
- ул. Серебрянокольская, 2А.
В Минздраве напомнили, что грипп – это высокозаразное вирусное заболевание, опасное из-за риска развития тяжелых осложнений и возможности летального случая. Ежегодная вакцинация является наилучшей профилактикой гриппа.
В МОЗ рассказали о старте вакцинации от гриппа в аптеках. Источник: Facebook/Минздрав Украины
Ранее "Страна" сообщала, что проект Минздрава "Вакцинация от гриппа в аптеках", который стартует 10 ноября, призван упростить доступ украинцев к прививкам от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения.
Также мы информировали, что в этом сезоне в Украине не ожидается появление новых штаммов гриппа. Также нет прогнозов о том, что болезнь будет характеризоваться более тяжелым течением.