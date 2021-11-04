В Украине 10 ноября стартует проект по вакцинации против гриппа в аптеках.

Об этом сообщает Минздрав Украины в четверг, 4 ноября.

Проект призван упростить доступ украинцев к прививкам от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения.

По словам генерального директора директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины Ирины Руденко, возможность прийти в аптеку, приобрести вакцину и сразу сделать прививку значительно упрощает доступ к сезонной вакцинации против гриппа, что в условиях пандемии COVID-19 имеет чрезвычайно важное значение.

Чиновница рассказала, что в МОЗ надеются, что пилотный проект по прививке от гриппа в аптеках будет успешно реализован, продолжится и масштабируется в следующем году. Это еще один шаг к трансформированию системы здравоохранения и приближению ее к европейским стандартам.

В Минздраве добавили, что поддерживают подобные инициативы и работают над тем, чтобы упростить процедуру получения прививок в аптеках, как это происходит во многих странах. Разрабатываются изменения к нормативно-правовым актам, в частности к Положению об организации и проведении профилактических прививок. Проект приказа предусматривает возможность профессиональным младшим бакалаврам, младшим бакалаврам и бакалаврам проводить процедуру вакцинации без участия врача.

Среди запланированных Минздравом шагов – предоставление возможности фармацевтам делать прививки в аптеках.

Всего в этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 млн доз вакцин от разных производителей.

По информации Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона (40-я неделя года) от гриппа вакцинированы 14 946 человек.

Впервые в Украине граждане смогут привиться от гриппа непосредственно в аптеке. Каждый, кому исполнилось 18 лет, сможет приобрести вакцину против гриппа в аптеке, там же пройти осмотр врача и сделать прививку.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали украинцам о работающих способах профилактики вирусных заболеваний.

Также мы писали, что в этом сезоне в Украине не ожидается появление новых штаммов гриппа. Также нет прогнозов о том, что болезнь будет характеризоваться более тяжелым течением. По прогнозам специалистов, в сезоне 2021/2022 в Украине будут циркулировать три штамма гриппа: B/Washington, H1N1 и H3N2, - такие же, как и в прошлом году.