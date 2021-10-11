Вокруг гриппа, ОРВИ и COVID-19 существует множество мифов. Так, некоторые люди верят, что витамин С защитит от гриппа, а антибиотики способствуют быстрому выздоровлению. Однако, в Минздраве рассказали украинцам о практических советах по профилактике подобных заболеваний.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В ЦОЗ приводят несколько рекомендаций по профилактике вирусных заболеваний:

Чаще мойте руки с мылом, особенно после контакта с перилами, дверными ручками, предметами общего пользования. Если вы не можете помыть руки, используйте антисептики на основе спирта.

Носите маску правильно. Маска должна полностью закрывать рот и нос.

Одевайтесь по погоде и держите ноги в тепле. Помните, что перегрев так же опасен, как и переохлаждение.

Вирусы не любят свежий воздух и быстро погибают в нем. Поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку.

Избегайте контактов с заболевшими, так же и сами - оставайтесь дома, если чувствуете себя плохо. Держите дистанцию ​​с другими не 1,5 м.

Вакцинируйтесь - это самый эффективный метод профилактики заболевания и осложнений.

Питайтесь сбалансировано, будьте физически активными и полноценно спите.

При первых ощущениях симптомов респираторного заболевания в Минздраве призвали обязательно обращаться к семейному врачу.

Ранее мы писали о том, что в столице Украины зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и Covid-19.

Кроме этого, в Минздраве заявили, что в этом сезоне в Украине не ожидается появление новых штаммов гриппа. Также нет прогнозов о том, что болезнь будет характеризоваться более тяжелым течением.