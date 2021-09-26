В Украине - рай для тех, кто хочет заниматься самолечением. Антибиотики можно приобрести без рецепта и многие люди даже не догадываются, как сильно они вредят себе и тем, кто вокруг.

Официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья сообщил о том, что необходимо знать об антибиотиках.

Как передает ЦОЗ, украинцам стоит помнить несколько важных фактов об антибиотиках:

Антибиотики действуют только на бактерии. Никогда не используйте их при вирусных инфекциях.

Не занимайтесь самолечением. Только врач может четко определить, когда следует принимать антибиотики и какие именно.

Не завершайте курс антибиотиков самостоятельно.

Вакцинируйтесь, следите за гигиеной, держитесь подальше от больных людей. Это и профилактика заболеваний и уменьшить количество использования антибиотиков.

Немедленно обращайтесь к врачу, если антибиотики, которые он прописал, не облегчают симптомы заболевания. Возможно, вам необходимо подобрать другой препарат.

Когда врач назначает лечение, он всегда оценивает пользу и риски. Поэтому, если назначаете себе антибиотики самостоятельно, то шансы того, что вы получите неприятные побочные эффекты, но не вылечите заболевание - очень высокие.

Более того, тяжесть побочных эффектов очень индивидуальна: это зависит и от типа антибиотиков, и от состояния человека. Иногда это лишь неприятная диарея, а иногда - тяжелая аллергическая реакция.

Ранее мы писали о том, почему нельзя лечить антибиотиками все заболевания.

Также со следующего года антибиотики в Украине нельзя будет купить без электронного рецепта.