Центр общественного здоровья Украины объяснил причины возникновения онкологических заболеваний и составил специальную памятку советов, как избежать злокачественных новообразований.

Об этом сообщает официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья во вторник, 21 сентября.

В Центре общественного здоровья рассказали, что рак является второй наиболее распространенной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Согласно выводам, по исследованию Глобального бремени заболеваний, в 2019 году новообразования повлекли за собой смерть более 10 млн человек и составили 17,83% от общего количества смертей. В Украине новообразования входят в основные 5 причин смерти и являются вторыми крупнейшими убийцами людей. В то же время, примерно в трети случаев, смерти от рака обусловлены основными факторами риска, связанными с поведением и рационом питания.

Если устранить факторы риска, вероятность заболеть раком существенно снижается. А в случае заболевания, отказ от вредных привычек может повысить эффективность лечения и поможет улучшить самочувствие. А значит, от 30% до 50% заболеваний онкоболезнями можно избежать, если вести здоровый образ жизни.

Центр общественного здоровья советует украинцам:

не курить

употреблять здоровую пищу

поддерживать оптимальный вес тела и быть физически активными

не загорать

вакцинироваться

избегать рискованного поведения

регулярно проходить профилактические осмотры

Семь советов для украинцев по профилактике возникновения онкозаболеваний. Источник: Центр общественного здоровья

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