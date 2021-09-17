Во Всемирный день безопасности пациентов Центр общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали, как защититься от инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи.

Об этом ЦОЗ написал в Фейсбук.

Такие болезни часто бывают связаны с различными приборами, такими как катетеры или интубационные трубки. Однако, еще чаще - с несоблюдением гигиены рук как медработниками, так и самими пациентами.

Инфекционные болезни, связанные с оказанием медпомощи, часто вызывают бактерии или грибки, резистентные к антимикробным препаратам. Их труднее лечить, а процесс выздоровления более длительный.

Чтобы обезопасить себя и близких от инфицирования резистентными микроорганизмами, ЦОЗ советует придерживаться следующих рекомендаций:

Говорите со своим врачом. Спрашивайте, если вы не знаете, как защитить от инфицирования себя или близкого человека, попавшего в больницу. Поинтересуйтесь, что врач делает, чтобы защитить вас.

Держите руки чистыми. Не забывайте мыть руки сами, а если близкие люди посещают вас в стационаре, напомните им помыть руки перед тем, как они с вами будут контактировать и после. Если вы заметили, что ваш врач не обработал руки перед осмотром - напомните ему об этом.

Следите за своим катетером. Наличие катетера длительное время повышает риск развития инфекционных осложнений. Сообщите медсестре как можно скорее, если в месте внутривенного катетера беспокоит боль, покраснение, отек или появились выделения. Обратите внимание, если катетер выглядит грязным.

Внимательно готовьтесь к операциям. Готовясь к оперативному вмешательству, обязательно проинформируйте своего врача в отношении любых лекарств, которые вы принимаете постоянно, принимали недавно или которые имели аллергические реакции. Также вы можете спросить врача, какие меры по профилактике развития инфекции области хирургического вмешательства он планирует осуществить.

Не относитесь легкомысленно к употреблению антибиотиков. Переспросите у врача, есть ли какие-то меры, которые можно задействовать для выздоровления, чтобы избежать применения антибиотиков. Но если врач настаивает - употребляйте препарат строго соблюдая прописанной дозы и длительности приема.

Остерегайтесь антибиотик-ассоциированной диареи. Это заболевание может протекать очень тяжело и даже заканчиваться летально. Его вызывает микроорганизм Clostridium difficile, который размножается на фоне употребления многих препаратов. Сообщите своему врачу, если у вас было три или более эпизодов диареи за сутки на фоне приема антибиотиков.

Соблюдайте режим учреждения здравоохранения, в котором вы находитесь. Не заходите в помещение, куда запрещен вход пациентам и посетителям, не контактируйте с другими посетителями без надобности. Если вы обратились в амбулаторию или поликлиники, по возможности ожидайте приема врача на открытом воздухе.

Вакцинируйтесь. Получите прививку соответствии с национальным календарем прививок и посоветуйте сделать то же своим близким. Это в равной мере относится как детей, так и взрослых. Профилактика заболеваний уменьшает риск пребывания в учреждениях здравоохранения.

Следуйте респираторной гигиене и этикету кашля как в учреждении здравоохранения, так и за его пределами. Так, даже если заболели, вы не дадите инфекции распространиться дальше.

Ранее в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали о том, как необходимо действовать в случае НППИ.

Также ЦОЗ на своей странице в Facebook рассказал о том, кто такие полевые эпидемиологи и какие функции они выполняют.