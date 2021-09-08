Роль полевых эпидемиологов является жизненно важной для безопасности общественного здоровья. Их называют "детективами болезней", ведь они ответственны за исследования и подтверждения вспышек, выявления случаев, контактов и факторов риска заболеваний в пандемию коронавируса.

Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook. рассказал о том, кто такие полевые эпидемиологи и какие функции они выполняют.

Полевые эпидемиологи обладают широким спектром знаний, применяют в своей деятельности междисциплинарные подходы, которые помогают быстро и качественно реагировать на большое количество проблем в сфере здравоохранения.

Их основной целью их работы является уменьшение заболеваемости и смертности среди населения, а сфера их деятельности охватывает здравоохранение, гигиену окружающей среды, медицину, микробиологию и вирусологию, лабораторную сферу, коммуникации.

Кроме этого, ЦОЗ при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Центров контроля и профилактики заболеваний США и Агентства по уменьшению военной угрозы США, также внедряет программу подготовки по полевой эпидемиологии.

На сегодняшний день выпустили уже три когорты специалистов по полевой эпидемиологии. Их знания и умения помогают проводить расследования вспышек инфекционных заболеваний не только COVID-19, но и сибирской язвы, сальмонеллеза и туляремии в Украине.

Ранее эксперты Министерства здравоохранения объяснили с чем связано сокращение интервала между двумя прививками от Covid-19, которые делаются препаратом CoronaVac.

Также Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.