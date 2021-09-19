Минздрав рассказал украинцам о профилактике меланом. Фото: mediglobus

Сегодня, 19 сентября, Минздрав рассказал украинцам о профилактике и образовании меланом на коже.

Об этом ведомство сообщает на своей Фейсбук-странице.

В первую очередь МОЗ объясняет украинцам о том, как происходит образование меланом. Так, меланоциты - это клетки, которые содержатся во внешнем слое кожи (эпидермисе) и вырабатывают пигмент ("краситель"), который влияет на цвет кожи.

Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека благодаря меланоцитам начинается синтез мелатонина, а цвет кожи меняется и образовывается загар. Однако, здоровые меланоциты могут трансформироваться в злокачественное новообразование - меланому.

Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка подвергается видимым изменениям: изменения формы, четкости края, размера, цвета и толщины.

Помимо кожных покровов, меланома может образовываться на слизистой ткани. Например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями. 

Меланома может возникать не только в месте, где есть родинка, но и на коже, где ее нет, маскируясь под образовавшуюся родинку.

Факторы риска для образования меланом:

  • Светлый фототип кожи (светлая кожа);
  • Частый и длительное воздействие ультрафиолета (солярий, привязанность к загоранию);
  • Солнечные ожоги кожи и частая травматизация родинок;
  • Наследственность (случаи меланомы у близких родственников). 

Первыми симптомами меланомы могут быть:

  • Изменение формы, размера и цвета имеющейся родинки;
  • Развитие новых пигментных или необычного на вид нароста на коже

Стоит помнить, какие изменения могут происходить с родинками и как их идентифицировать. Правило АКОРД поможет проконтролировать изменения на вашей коже:

  • Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.
  • Край. Границы родинки неровные или размыты.
  • Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.
  • Размер. Если превышает 6 мм или размер резко увеличился за последние пару месяцев.
  • Динамика. Если родинка меняется по размеру, форме и цвету или она растет на участке нормальной кожи. Изменение текстуры и консистенции родинки, (становится тверже, образование наростов).

Также особенно должно насторожить кровоподтеки родинок.

Чтобы уменьшить риск образования меланомы, нужно защищать кожу от солнечных лучей, избегать ожогов и применять солнцезащитные кремы каждый раз, когда перед прогулкой на улице. Также нужно стараться не травмировать кожу в зонах, где есть родинки, и избегать их контакта с химическими раздражителями.

Напомним, ранее в Минздраве напомнили, что чрезмерное облучение может обернуться ожогами, ранним старением кожи и даже раком.

Помимо этого, в Минздраве украинцам рекомендуют укреплять свое здоровье, выбрав для себя комфортный вид физической активности, которая снижает риск появления многих неинфекционных заболеваний, укрепляет сердце, полезна для здоровья мозга и всего организма человека.

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