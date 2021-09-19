Сегодня, 19 сентября, Минздрав рассказал украинцам о профилактике и образовании меланом на коже.

Об этом ведомство сообщает на своей Фейсбук-странице.

В первую очередь МОЗ объясняет украинцам о том, как происходит образование меланом. Так, меланоциты - это клетки, которые содержатся во внешнем слое кожи (эпидермисе) и вырабатывают пигмент ("краситель"), который влияет на цвет кожи.

Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека благодаря меланоцитам начинается синтез мелатонина, а цвет кожи меняется и образовывается загар. Однако, здоровые меланоциты могут трансформироваться в злокачественное новообразование - меланому.

Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка подвергается видимым изменениям: изменения формы, четкости края, размера, цвета и толщины.

Помимо кожных покровов, меланома может образовываться на слизистой ткани. Например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями.

Меланома может возникать не только в месте, где есть родинка, но и на коже, где ее нет, маскируясь под образовавшуюся родинку.

Факторы риска для образования меланом:

Светлый фототип кожи (светлая кожа);

Частый и длительное воздействие ультрафиолета (солярий, привязанность к загоранию);

Солнечные ожоги кожи и частая травматизация родинок;

Наследственность (случаи меланомы у близких родственников).

Первыми симптомами меланомы могут быть:

Изменение формы, размера и цвета имеющейся родинки;

Развитие новых пигментных или необычного на вид нароста на коже

Стоит помнить, какие изменения могут происходить с родинками и как их идентифицировать. Правило АКОРД поможет проконтролировать изменения на вашей коже:

Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.

Край. Границы родинки неровные или размыты.

Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.

Размер. Если превышает 6 мм или размер резко увеличился за последние пару месяцев.

Динамика. Если родинка меняется по размеру, форме и цвету или она растет на участке нормальной кожи. Изменение текстуры и консистенции родинки, (становится тверже, образование наростов).

Также особенно должно насторожить кровоподтеки родинок.

Чтобы уменьшить риск образования меланомы, нужно защищать кожу от солнечных лучей, избегать ожогов и применять солнцезащитные кремы каждый раз, когда перед прогулкой на улице. Также нужно стараться не травмировать кожу в зонах, где есть родинки, и избегать их контакта с химическими раздражителями.

Напомним, ранее в Минздраве напомнили, что чрезмерное облучение может обернуться ожогами, ранним старением кожи и даже раком.

Помимо этого, в Минздраве украинцам рекомендуют укреплять свое здоровье, выбрав для себя комфортный вид физической активности, которая снижает риск появления многих неинфекционных заболеваний, укрепляет сердце, полезна для здоровья мозга и всего организма человека.