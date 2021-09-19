В МОЗ рассказали украинцам о профилактике злокачественных меланом
Сегодня, 19 сентября, Минздрав рассказал украинцам о профилактике и образовании меланом на коже.
Об этом ведомство сообщает на своей Фейсбук-странице.
В первую очередь МОЗ объясняет украинцам о том, как происходит образование меланом. Так, меланоциты - это клетки, которые содержатся во внешнем слое кожи (эпидермисе) и вырабатывают пигмент ("краситель"), который влияет на цвет кожи.
Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека благодаря меланоцитам начинается синтез мелатонина, а цвет кожи меняется и образовывается загар. Однако, здоровые меланоциты могут трансформироваться в злокачественное новообразование - меланому.
Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка подвергается видимым изменениям: изменения формы, четкости края, размера, цвета и толщины.
Помимо кожных покровов, меланома может образовываться на слизистой ткани. Например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями.
Меланома может возникать не только в месте, где есть родинка, но и на коже, где ее нет, маскируясь под образовавшуюся родинку.
Факторы риска для образования меланом:
- Светлый фототип кожи (светлая кожа);
- Частый и длительное воздействие ультрафиолета (солярий, привязанность к загоранию);
- Солнечные ожоги кожи и частая травматизация родинок;
- Наследственность (случаи меланомы у близких родственников).
Первыми симптомами меланомы могут быть:
- Изменение формы, размера и цвета имеющейся родинки;
- Развитие новых пигментных или необычного на вид нароста на коже
Стоит помнить, какие изменения могут происходить с родинками и как их идентифицировать. Правило АКОРД поможет проконтролировать изменения на вашей коже:
- Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.
- Край. Границы родинки неровные или размыты.
- Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.
- Размер. Если превышает 6 мм или размер резко увеличился за последние пару месяцев.
- Динамика. Если родинка меняется по размеру, форме и цвету или она растет на участке нормальной кожи. Изменение текстуры и консистенции родинки, (становится тверже, образование наростов).
Также особенно должно насторожить кровоподтеки родинок.
Чтобы уменьшить риск образования меланомы, нужно защищать кожу от солнечных лучей, избегать ожогов и применять солнцезащитные кремы каждый раз, когда перед прогулкой на улице. Также нужно стараться не травмировать кожу в зонах, где есть родинки, и избегать их контакта с химическими раздражителями.
Напомним, ранее в Минздраве напомнили, что чрезмерное облучение может обернуться ожогами, ранним старением кожи и даже раком.
Помимо этого, в Минздраве украинцам рекомендуют укреплять свое здоровье, выбрав для себя комфортный вид физической активности, которая снижает риск появления многих неинфекционных заболеваний, укрепляет сердце, полезна для здоровья мозга и всего организма человека.