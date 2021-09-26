Центр общественного здоровья Украины объяснил, как правильно контролировать артериальное давление, а также предотвратить проблемы с АД.

Об этом сообщает официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья.

Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как они не имеют никаких жалоб и негативных ощущений. Поэтому до 40% больных артериальной гипертензией не подозревают у себя болезнь.

Хроническое повышенное давление существенно увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и почечной недостаточности. При этом даже умеренное повышение АД связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни.

Кроме этого, низкое артериальное давление также не является типичным для организма человека и сопровождается плохим самочувствием - может возникать общая слабость, головокружение, ощущение "потемнения перед глазами".

Чтобы выявить проблемы с давлением, необходимо регулярно его измерять и наблюдать за собственным состоянием. Первым шагом к контролю над АД является понимание того, что означают уровни и что считается нормой. Как правило, артериальное давление регистрируется двумя цифрами, например, 117 на 76 миллиметров ртутного столбика:

систолическое давление: верхнее число, измеряет давление в артериях, когда сердце бьется (сердечная мышца сокращается).

диастолическое давление: нижнее число, измеряет давление в артериях, когда сердце отдыхает между ударами сердца.

Давление в норме, когда систолический показатель менее 120 мм рт. ст., а диастолический - менее 80 мм рт.

Повышенным давление считается, когда систолический показатель от 120 до 129 мм рт. ст. и диастолическое менее 80 мм рт. Высокое кровяное давление (гипертония) определяют по следующим показателям:

Стадия 1: систолическое 130-139 мм рт.ст. или диастолическое 80-89 мм

Стадия 2: систолическое 140 и выше мм рт. ст. или диастолическое 90 или выше мм. рт. рт.

Низким давлением считают значение меньше 90/60 мм рт. ст.

Предотвратить проблемы с давлением помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:

поддержание нормальной массы тела;

отказ от курения и употребления алкоголя;

потребления достаточного количества жидкости;

регулярные физические упражнения (не менее 30-40 мин 3-4 раза в неделю);

ограничение потребления соли (до 5 г в сутки для взрослого человека)

избежание стрессов (отличной профилактикой влияния стрессов на организм легкий бег, плавание, йога, прогулка на природе);

употребление продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень);

качественный отдых и продолжительность сна.

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