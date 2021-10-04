За неделю уровень заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Киеве вырос более чем на 10 процентов
В Киеве за 39-ю неделю 2021 года зарегистрированы 15 919 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей в столице произошел рост заболеваемости на 10,9%.
Об этом сообщает сайт Киевского городского совета со ссылкой на данные Киевского городского центра по контролю и профилактике болезней Минздрава.
Уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога на 28,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 537,4.
Рост больных гриппом и ОРВИ произошел за счет как взрослых, так и детей. Так, среди заболевших насчитывается 8 375 детей (рост на 3,9%), среди взрослых - 7 544 человека (рост на 19,3%).
В структуре заболеваемости дети составляют 52,6%, а на предыдущей неделе их было 56%. Из них 49,7% - дети школьного возраста (4 163 ученика).
В медицинские учреждения с гриппом или ОРВИ за последнюю неделю госпитализированы 603 человека, из них 107 детей.
Утром "Страна" приводила коронавирусную статистику за минувшие сутки. По данным Минздрава, новых зараженных было выявлено почти 5 000.
Мы также сообщали, что в этом году с наступлением холодов в Киеве стало заметно расти число заболевших гриппом и ОРВИ уже в сентябре - то есть раньше обычного.