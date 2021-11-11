Министерство цифровой трансформации Украины не получало от Министерства здравоохранения задачу внедрить справку о противопоказаниях к прививкам от коронавируса в приложение "Дия".

Об этом заявил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в интервью изданию "Украинская правда".

"Насколько мне известно, Минздрав утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к ковид-вакцинации. По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технического задания. Поэтому не могу сказать, когда появится возможность генерировать такую справку в приложении "Дия", - сказал он.

При этом Федоров добавил, что если Минцифры все же получит такую задачу, то услуга заработает через несколько дней.

Кроме того, Федоров напомнил, что уже на этой неделе в "Дие" появится возможность сгенерировать результаты ПЦР-тестирования.

Напомним, ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. "Страна" публиковала полный список. Противопоказания могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины – справка не предоставляется).