В Борисполе госпитализированный с коронавирусом пациент прихватил с собой в больницу гранату. Боеприпас обнаружился, когда мужчину уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 переводили в реанимационное отделение. Об этом рассказал главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур, передает УНН.

По словам главврача, в лечебное учреждение пришлось вызвать полицейских. Граната оказалась шумовой. На данный момент пациент "разоружен", он продолжает находиться в реанимации. О причинах, которые заставили мужчину вооружиться гранатой перед госпитализацией, не сообщается.

Напомним, в ночь на вторник, 9 ноября, в Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату. В доме в тот момент находился сам мужчина, его жена и трое детей. В результате взрыва никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой полицейские убили селянина, который открыл стрельбу из обреза и угрожал гранатой.

Также мы сообщали, что под Херсоном задержали отца четверых детей, который грозил взорвать свой дом гранатами.