В ночь на вторник, 9 ноября, в Ровно во двор владельца строительной фирмы бросили гранату. В доме в тот момент находился сам мужчина, его жена и трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

39-летний предприниматель позвонил в полицию около половины второго ночи. Он рассказал, что во двор частного дома, в котором он находился вместе с семьей, бросили гранату. В результате взрыва никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор.

Во время осмотра места происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы обнаружили обломки гранаты РГД-5 и рычаг. Полиция устанавливает, кто был причастен к взрыву, открыто уголовное производство.

Как сообщила журналистка Ольга Ферар в социальных сетях, гранату бросили во двор известного в Ровно предпринимателя Юрию Фалко.

Напомним, в сентябре в Одессе мужчина грозился подорвать школу гранатой. Его задержали правоохранители.

Также сообщалось, что киевлянин с гранатой пытался ограбить обменку в Подольском районе столицы.