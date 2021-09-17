В пятницу, 17 сентября, в Одессе мужчина угрожал подорвать гранату сначала на территории одной из школ, а потом в продуктовом магазине. Его задержала полиция.

Об этом пишет "Думская".

Сначала мужчина пришел на стадион одесской школы №86. Там в это время проходил олимпийский урок. Когда мужчина стал угрожать детям, что подорвет гранату, один из учителей вызвал полицию.

После этого нарушитель правопорядка переместился в один из продуктовых магазинов, расположенный во дворе жилых домов. Там он также заявил, что намерен устроить взрыв.

На место прибыли правоохранители. Они задержали мужчину и осмотрели его гранату. Оказалось, что она учебная. Что стало мотивом неадекватного поведения задержанного, выясняют правоохранители. По предварительным данным полиции, его что-то не устраивало в жизни, поэтому он пошел на такой шаг.

Напомним, "Страна" писала о том, как мужчина привез в Одессу гранаты и хранил их в камере хранения супермаркета. Он планировал продать их, но его разоблачили правоохранители.

Также мы сообщали о том, что под Херсоном отец четверых детей после ссоры с женой грозил взорвать дом.