Мужчину задержали копы. Скриншот: Telegram/ XYDESSA

В пятницу, 17 сентября, в Одессе мужчина угрожал подорвать гранату сначала на территории одной из школ, а потом в продуктовом магазине. Его задержала полиция. 

Об этом пишет "Думская"

Сначала мужчина пришел на стадион одесской школы №86. Там в это время проходил олимпийский урок. Когда мужчина стал угрожать детям, что подорвет гранату, один из учителей вызвал полицию. 

После этого нарушитель правопорядка переместился в один из продуктовых магазинов, расположенный во дворе жилых домов. Там он также заявил, что намерен устроить взрыв. 

На место прибыли правоохранители. Они задержали мужчину и осмотрели его гранату. Оказалось, что она учебная. Что стало мотивом неадекватного поведения задержанного, выясняют правоохранители. По предварительным данным полиции, его что-то не устраивало в жизни, поэтому он пошел на такой шаг. 

Напомним, "Страна" писала о том, как мужчина привез в Одессу гранаты и хранил их в камере хранения супермаркета. Он планировал продать их, но его разоблачили правоохранители. 

Также мы сообщали о том, что под Херсоном отец четверых детей после ссоры с женой грозил взорвать дом

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