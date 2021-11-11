В Окружной административный суд Киева обратился житель Николаева с иском, в котором хочет обжаловать проверки у граждан сертификатов о вакцинации правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"В ОАСК зарегистрирован иск об обжаловании отдельных положений постановления №1236 от 9.12.20 "Об установлении карантина и предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сообщили в суде.

С соответствующим иском к Кабмину Украины и Государственной казначейской службе обратился житель Николаева.

Истец, кроме прочего, просит суд отменить пункт 18, в котором указано, что работники Нацполиции, Нацгвардии, должностные лица, уполномоченные органы местного самоуправления имеют право проверять на улицах, в парках, других общественных местах документы, в частности, ковид-сертификаты или документы, подтверждающие прививку от коронавируса или отрицательный результат теста.

"Среди других требований иска - взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований КМУ 1 млн. грн. моральной компенсации в пользу истца. Суд решает вопрос открытия производства по административному делу", - сообщает ОАСК.

Напомним, ранее глава Нацполиции заявил, что правоохранители могут остановить любого украинца для проверки наличия ковид-сертификата.

Однако позже глава Национальной полиции Украины опроверг своё же заявление. По его словам, проверок сертификатов на улицах не будет, зато будет проверка паспортов для контроля самоизоляции.