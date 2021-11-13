За сутки 12 ноября в Украине зафиксированы 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди заболевших 1622 ребенка и 436 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 564 человека;

летальных случаев – 695;

выздоровели – 25 415 человек.

Статистика немного пошла на спад после того, как в течение двух дней подряд в Украине фиксировали более 24 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Напомним, Шмыгаль ждет снижения в Украине заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе

Премьер-министр заметил, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Также мы писали, что в ВОЗ заявили, что мир может выйти из пандемии коронавируса уже в 2022 году, но при этом с Covid-19 придется уживаться и дальше. При этом в организации заявили о неспособности вакцин остановить пандемию.

Также мы сообщали о том, что в НАН Украины прогнозируют до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе. Ученые произвели расчеты, используя статистическую модель временных рядов Facebook Prophet, которая учитывает все праздники и псевдопраздники.