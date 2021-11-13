Незначительный спад. В Украине 23 573 новых случая коронавируса за сутки
За сутки 12 ноября в Украине зафиксированы 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди заболевших 1622 ребенка и 436 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 4 564 человека;
летальных случаев – 695;
выздоровели – 25 415 человек.
Статистика немного пошла на спад после того, как в течение двух дней подряд в Украине фиксировали более 24 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.
Напомним, Шмыгаль ждет снижения в Украине заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе
Премьер-министр заметил, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.
Также мы писали, что в ВОЗ заявили, что мир может выйти из пандемии коронавируса уже в 2022 году, но при этом с Covid-19 придется уживаться и дальше. При этом в организации заявили о неспособности вакцин остановить пандемию.
Также мы сообщали о том, что в НАН Украины прогнозируют до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе. Ученые произвели расчеты, используя статистическую модель временных рядов Facebook Prophet, которая учитывает все праздники и псевдопраздники.