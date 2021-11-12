По состоянию утро пятницы, 12 ноября, в Украине желтая карантинная зона сократилась до двух регионов. Сейчас в нее входят две области, в то время как днем ранее их там было три.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

Накануне в желтой зоне находились Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области. Однако сегодня последняя перешла в оранжевую.

Таким образом, в оранжевой зоне сейчас находятся пять регионов. Среди них такие области: Винницкая, Тернопольская, Полтавская, Харьковская, Черновицкая.

В красной зоне карантина теперь 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская области, а также к ним присоединилась и Черкасская область.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом заразились 24 058 украинцев, 750 случаев Covid-19 оказались летальными.

Также мы сообщали, что Кабмин не планирует вводить в Украине тотальный локдаун из-за негативных последствий для экономики.