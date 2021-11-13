В Китае, на международной выставке в городе Хайкоу, представили первую в мире вакцину против коронавируса, которую можно вводить путем ингаляции.

Об этом сообщает CGTN в субботу, 13 ноября.

Китайская компания CanSino начинает клинические испытания вакцины против COVID-19, которая вводится пациентам путем ингаляции. Компания уже отрабатывала эту технологию, испытывая вдыхаемую вакцину против туберкулеза.

По данным CGTN, вакцину от коронавируса люди вдыхают через рот. После этого через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой оболочки, который невозможно создать путем внутримышечных инъекций.

В Китае представили вакцину, которую можно вводить путем ингаляции. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине проведут клинические испытания немецкого и китайского препаратов от коронавируса. Речь идет о китайском "Проксалутамиде" и немецком "COR-101". Исследования будут проводить в больницах в разных городах Украины: Харькове, Одессе, Львове, Полтаве, Ивано-Фарнковске, Днепре, Виннице.

Также мы писали, что фармацевтическая компания Pfizer заявила, что согласно результатам промежуточного анализа ее экспериментальная таблетка от коронавируса значительно снижает риск госпитализации и летального исхода. Так называемый промежуточный анализ, проведенный до намеченного завершения испытания, показал, что риск госпитализации или смерти от Covid-19 снизился на 89%.