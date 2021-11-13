Вселенский патриарх Варфоломей, который недавно проходил обследование в больнице, отложил запланированный визит на гору Афон в северной Греции из-за вспышки коронавируса в монашеской общине.

Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini.

"Этим решением Вселенский патриарх хочет разослать сообщение во всех направлениях о необходимости вакцинации против коронавируса как единственного безопасного способа преодолеть смертельную пандемию", - заявили во Вселенском патриархате.

Патриарх продолжит свой визит в Афины с 20 по 25 ноября. Варфоломей посетит Грецию в рамках мероприятий, организованных в Афинах Элладской церковью по случаю 30-летия его восхождения на патриарший престол.

Ранее "Страна" сообщала, что Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не будет рассматривать вопрос ухода с престола из-за проблем со здоровьем. Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья.

Также мы информировали, что 24 октября, во второй день своего визита в США, Константинопольский патриарх Варфоломей был доставлен в больницу. Патриарх почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия.