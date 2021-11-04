Вселенского патриарха Варфоломея, которого 24 октября внезапно госпитализировали во время визита в США, вновь отправили в больницу.

Об этом сообщается на сайте Греческой православной архиепископии Америки.

Как сказано в записи, по результатам осмотра в медицинском комплексе "Маунт-Синай", расположенном в Нью-Йорке на Манхэттене, а также консультаций с врачами, Варфоломея решили госпитализировать для проведения ангиографии - исследования сосудов с контрастным веществом. Диагностика, которая длится 20-40 минут, позволит оценить необходимость установки стента.

Новость появилась на сайте около 10:00 по местному времени. В пресс-службе архиепископии отметили, что диагностику проведут во второй половине дня 3 ноября. То есть вполне вероятно, что она уже прошла, так как с момента публикации новости истекло восемь часов.

В прошлый раз Варфоломея госпитализировали в Вашингтоне, так как он почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия и расписания мероприятий по прибытии.

В октябре патриарх пробыл в больнице около суток. В день выписки у него были запланированы пять встреч, в том числе с Джо Байденом.