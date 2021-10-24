Греческая православная архиепархия в США сообщила о состоянии вселенского патриарха Варфоломея, которого 24 октября во второй день визита в Соединенные Штаты доставили в больницу. По заявлению церкви, иерарх чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на пресс-службу церкви.

"Его святейшество по рекомендации врачей проведет ночь в больнице для наблюдения и, как ожидается, завтра утром будет выписан", - заверили в пресс-службе.

Ранее в архиепархии сообщили, что партриарха госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. В пресс-службе объяснили недомогание 81-летнего клирика длинным перелетом и перегруженным графиком.

Визит патриарха Варфоломея в США начался 23 октября и должен продлиться до 3 ноября.

В конце января текущего года "Страна" рассказывала, что вселенский патриарх получил вакцину от коронавирусной болезни в университетской клинике ÇAPA в Константинополе. Предстоятеля Константинопольской православной церкви привили препаратом китайского производства.

Мы также сообщали, что на празднование Дня независимости Украины Варфоломей посещал Киев с визитом и встречался с Владимиром Зеленским.