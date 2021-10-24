Константинопольский патриарх Варфоломей, который привился от коронавируса китайской вакциной, во второй день визита в США доставлен в больницу.

Об этом сообщает греческое издание "Этникос Кирикас".

"Вселенский Патриарх Варфоломей недавно был госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку он почувствовал недомогание из-за усталости от долгого путешествия и расписания мероприятий по прибытии", - пишет газета.

Диагноз пока не сообщается.

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский встречался со Вселенским патриархом Варфоломеем и рассказывал ему о "гибридно-религиозном" оружии. Во время разговора с патриархом Зеленский заявил, что наша страна является, как считает президент, "уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий".

Несмотря на попытки Зеленского заверить Варфоломея в мирном сосуществовании конфессий, прихожане УПЦ пытались пообщаться с патриархом и рассказать ему о гонениях на их церковь и захваты храмов при попустительстве власти. Но тот не захотел их выслушать.