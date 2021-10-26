Патриарх Константинопольский Варфоломей, который прибыл с визитом в США 23 октября (и после прилета на сутки попал в клинику - Ред.), встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Патриарх остался доволен итогами переговоров и по их окончанию назвал Байдена "нашим президентом", заявив также, что тот будет примером для всего мира.

"Наш президент здесь - человек верующий, человек с видением, и мы знаем, что он со своей значительной властью сделает вклад в этой замечательной стране и во всем мире с самым лучшим руководством и заданным направлением", - заявил Патриарх Варфоломей, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Пресс-служба Белого дома в свою очередь заявила, что Варфоломей и Байден обсудили борьбу с пандемией и изменениями климата.

"Они обговорили усилия, направленные на противодействие изменениям климата на планете и на завершение глобальной пандемии коронавируса, а также важность свободы вероисповедания, которая является основополагающим правом человека", - уточнили в пресс-службе.

Добавим, что США сейчас живут большинство верующих Константинопольского патриархата, также эта Церковь располагает в США более чем 500 храмами и 20 монастырями.

Ранее "Страна" сообщала, что Вселенского Патриарха Варфоломея выписали из американской больницы после проведения анализов и тестов.