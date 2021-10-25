Вселенский патриарх Варфоломей, которого 24 октября госпитализировали в столице США, выписали из больницы.

Об этом сообщает сайт американской архиепископии Константинопольского патриархата.

"Его святейшество вселенский патриарх Варфоломей был выписан сегодня утром из больницы Университета Джорджа Вашингтона, где провел ночь по медицинским показаниям. Он возобновит график своего апостольского визита", - написала пресс-служба архиепископии.

Также в сообщении сказано, что у 81-летнего священнослужителя в Вашингтоне 25 октября запланированы следующие мероприятия и встречи:

встреча с президентом США Джо Байденом в Белом доме;

встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном в Госдепартаменте;

визит в посольство Турции по приглашению посла Турции в США Хасана Мурата Меркана;

выступление с речью в Музее Библии по видеоконференцсвязи;

участие в ужине в Джорджтаунском университете, организованном его президентом Джоном ДеДжойя и кардиналом Уилтоном Грегори из Вашингтона.

Варфоломей прибыл в США 23 октября. На следующий день он должен был председательствовать на литургии в Софийском соборе в Вашингтоне. Однако почувствовал себя плохо, и его врач порекомендовал ему отдохнуть и лечь в больницу для наблюдения.

В тот же день появилась информация, что в понедельник клирика выпишут.

Как писала "Страна", в августе Варфоломей посещал Украину. Это был его третий визит в нашу страну, но первый - после создания им в 2018 году Православной церкви Украины