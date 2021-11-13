Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не будет рассматривать вопрос ухода с престола из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится на сайте Константинопольской патриархии.

Известно, накануне священнослужитель вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции.

"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября Константинопольский патриарх Варфоломей, который привился от коронавируса китайской вакциной, во второй день визита в США доставлен в больницу.

Также "Страна" писала, что греческая православная архиепархия в США сообщила о состоянии вселенского патриарха Варфоломея, которого во второй день визита в Соединенные Штаты доставили в больницу. По заявлению церкви, иерарх чувствует себя хорошо.

Также мы рассказывали, что Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы. В этот день у священнослужителя были запланированы ряд встреч.