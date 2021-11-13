В Запорожье начнет курсировать автобус с мобильной бригадой медиков. В этом автобусе будут вакцинировать от коронавируса всех желающих.

Об этом сообщает в Facebook секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По словам чиновника, один из автобусов КП "Запорожэлектротранс" переоборудуют под передвижной пункт вакцинации.

"Брендированный автобус по графику будет выезжать в разные районы Запорожья. Особое внимание будет уделяться отдаленным уголкам нашего города. Прививки там будет делать мобильная бригада. Вакцинироваться смогут все желающие", – написал секретарь городского совета.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве прививку от коронавируса можно сделать в Патриаршем соборе. Там открылся пункт вакцинации, который работает ежедневно. Какие именно вакцины доступны в данном пункте вакцинации, не уточняется.

Также мы писали, что "Укрзализныця" откроет пункты вакцинации от коронавируса на вокзалах во всех областных центрах. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, "путешествия должны быть безопасными".