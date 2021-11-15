В Украине впервые почти за месяц (с 18 октября - Ред.) число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 11 тысяч. Вчера Covid-19 обнаружили у 10 802 жителей нашей страны.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом.

Всего в Украине зафиксировали уже 3 228 441 случай коронавируса. Из них 77 147 оказались летальными. 2 642 459 человек выздоровели.

За прошлые сутки, 14 ноября, в Украине коронавирус обнаружили у 10 802 человек, заболеваемость снижается четвертый день подряд. Среди новых заболевших 764 ребенка и 132 медика. В больницы попали 2 798 пациентов с ковидом. 442 человека умерли, 11 219 - выздоровели.

За сутки прививку от коронавируса сделали 97 373 человека. Из них 41 083 получили первую дозу вакцины, 56 290 - вторую. С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается уже несколько дней подряд, в субботу Covid-19 обнаружили у 14 490 человек.

Также мы сообщали, что в Украине 18 регионов находятся в красной зоне карантина и в ближайшее время к ним может добавиться еще одна область.