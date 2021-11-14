Грипп и коронавирусная болезнь COVID-19 опасны тяжелым течением, осложнениями и риском умереть. Человек с любым из этих заболеваний даже в легкой форме может инфицировать других.

Следствием гриппа и коронавирусной болезни, среди прочего, могут быть пневмония и сердечная недостаточность. Поэтому единственным избавлением от этих рисков является вакцинация. Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно одновременно, но с соблюдением специальных правил.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальной странице в Фейсбук.

Помимо всего прочего указывается, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день. Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики эти две прививки можно делать без интервала, но в разные руки. В таком случае важно указать руку, в которую провели вакцинацию против COVID-19.

Прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Однако вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом.

Все доступные в Украине вакцины против гриппа безопасны и эффективны против всех штаммов гриппа.

В ведомстве уточнили, что прививка от COVID-19 не защищает от гриппа, как и прививка от гриппа не защищает от коронавирусной болезни. Однако, и та и другая вакцина значительно уменьшает риск тяжелого течения и смерти вследствие болезни.

Ранее мы писали о том, что в этом сезоне в Украине не ожидается появление новых штаммов гриппа. Также нет прогнозов о том, что болезнь будет характеризоваться более тяжелым течением.

Также "Страна" писала о том, что Moderna и Novavax работают над вакцинами, которые сразу защищают от коронавируса и гриппа.