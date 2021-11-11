Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson может провоцировать редкий тип воспаления позвоночника. О новом побочном эффекте препарата заявил европейский регулятор по лекарственным средствам ЕМА, передает Reuters.

Также регулятор рекомендовал указать редкий тип воспаления позвоночника как побочный эффекта вакцины Johnson & Johnson.

Сообщения об этом серьезном неврологическом заболевании также лежали в основе остановки испытаний на ранних этапах разработки как препаратов AstraZeneca (AZN.L), так и Johnson & Johnson, основанных на аналогичной технологии.

Также Европейское агентство по лекарственным средствам оценило сообщения о синдроме капиллярной утечки после прививки инъекцией Moderna. Регулятор заявил о пока недостаточном количестве доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.

Отметим, вакцина от Johnson & Johnson в отличие от большинства других является однодозовой.

Напомним, французское управление здравоохранения не рекомендует людям младше 30 лет делать прививки вакциной от коронавируса Spikevax от компании Moderna. Вместо вакцины от компании Moderna людям младше 30 лет рекомендуют использовать Pfizer-BioNTech. Такая рекомендация связана с тем, что согласно недавно обнародованным данным, риск воспаления сердца после прививки Pfizer среди людей, не достигших возраста 30 лет, примерно в пять раз меньше, чем после прививки Moderna.

Также мы сообщали, что в Украине медиков внесут в перечень профессий для обязательной вакцинации.