Французское управление здравоохранения не рекомендует людям младше 30 лет делать прививки вакциной от коронавируса Spikevax от компании Moderna, около трех миллиона доз которой недавно прибыло в Украину.

Об этом сообщает ZeroHedge.

Вместо вакцины от компании Moderna управление здравоохранение рекомендует людям младше 30 лет использовать Pfizer-BioNTech. Такая рекомендация связана с тем, что согласно недавно обнародованным данным, риск воспаления сердца после прививки Pfizer среди людей, не достигших возраста 30 лет, примерно в пять раз меньше, чем после прививки Moderna.

Указано, что случаи миокардита (заболевание, которое характеризуется острым, либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце) чаще всего проявляются в течение 7 дней после вакцинации, обычно после введения второй дозы.

Согласно данным исследования Высшего совета здравоохранения Франции (HAS), которое работает как советник французского сектора здравоохранения, но не имеет права запрещать лекарства или вакцины, большинство пациентов с побочными эффектами - это, как правило, люди в возрасте до 30 лет.

При этом HAS заявляет, что не видит проблем с введением Moderna Spikevax французским мужчинам и женщинам в возрасте 30 лет и старше, и отмечает, что эффективность препарата была немного выше, чем у Pfizer-BioNTech.

Напомним, в Швеции уже остановили вакцинацию препаратом Moderna граждан моложе 30 лет.

Также сообщалось, что Moderna объявила о положительных результатах при испытании вакцины среди детей от 6 до 11 лет.