Украина удерживается на втором месте мирового антирейтинга суточной смертности от коронавируса. Такие данные получены по итогам воскресенья, 14 ноября, когда в нашей стране зарегистрировали 403 летальных исхода опасной вирусной инфекции.

Также Украина стала второй по показателю смертности от коронавируса и среди стран Европы. Об этом свидетельствуют данные Worldmeters.

По новым случаям заболевания COVID-19 Украина занимает шестое место в мире и четвертое - в Европе.

Напомним, в Украине впервые почти за месяц (с 18 октября) число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 11 тысяч. В воскресенье, 14 ноября, COVID-19 обнаружили у 10 802 жителей нашей страны.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается уже несколько дней подряд, в субботу Covid-19 обнаружили у 14 490 человек.

Также мы сообщали, что в Украине 18 регионов находятся в красной зоне карантина и в ближайшее время к ним может добавиться еще одна область.

Кроме того, мы писали, что в Германии из-за подскочившего количества смертей пациентов с Covid-19 заявили о "пандемии непривитых".