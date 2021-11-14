Две сотрудницы горсовета Мукачево подали в отдел кадров поддельные сертификаты о вакцинации международного образца. На них завели дело, и теперь им грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Так, по данным следствия, женщины купили поддельные документы, заплатив за каждый из них по 1 500 гривен.

"Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", - говорится в сообщении.

Теперь, как рассказали правоохранители, женщинам грозит штраф или до двух лет ограничения свободы.

Напомним, украинский институт будущего провел социологическое исследование "Кто такие антивакцинаторы". В результате опроса стало известно, что 10% якобы вакцинированных граждан нашей страны купили поддельные COVID-сертификаты.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве всерьез озаботились разработкой механизма обнаружения поддельных сертификатов. Изначально к ответственности, в том числе уголовной, хотели привлекать и владельцев, и разработчиков "липовых" документов. Сейчас же всех пользователей подделками обещают "амнистировать".