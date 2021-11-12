Украинский институт будущего (УИБ) провел социологическое исследование "Кто такие антивакцинаторы". В результате опроса стало известно, что 10% якобы вакцинированных граждан нашей страны купили поддельные Covid-сертификаты.

Результаты опрос опубликованы в пятницу, 12 ноября.

Как пишет институт в своем релизе, среди участников опроса зафиксировано 10% "вакцинированных", которые купили паспорта о прививке. Отсюда УИБ делает вывод, что как минимум, 800 тыс. украинцев купили фейковые Covid-паспорта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный опрос. Согласно его данным, 42% невакцинированных украинцев, готовы сделать COVID-прививку, но при определенных условиях. При этом 54,2% не хотят прививаться вообще.

Кроме того, мы писали о том, что около 50% опрошенных украинцев возрастом от 18 лет и старше заявили, что у них нет никаких планов на будущее. Лишь четверть планирует свою жизнь на несколько лет вперед. Как показала статистика, структурировать свое будущее легче младшим жителям страны, богатым, а также жителям столицы.