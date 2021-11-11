Жители Украины недовольны работой центральных органов власти. Только 33% опрошенных украинцев удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, а 65% высказались по этому поводу негативно. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который был проведен в период с 4 по 9 ноября 2021 года.

Деятельностью Офиса президента удовлетворены 22%, а неудовлетворенность высказали - 72%. Работа премьер-министра Дениса Шмыгаля устраивает лишь 18% опрошенных, недовольство высказали - 68%, а 14% не смогли ее оценить.

Самое большое недовольство украинцев среди органов центральной власти вызывает Кабинет министров и Верховная Рада. Работу Кабмина негативно оценивают 80% опрошенных, а парламента - 83%.

Напомним, рейтинг президента Владимира Зеленского упал почти до 20%. Это антирекорд с момента его избрания.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, ОПЗЖ и "Батькивщина" догнали "слуг". Разница в рейтинге между партиями в пределах погрешности.

Также мы сообщали, что Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.