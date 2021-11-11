Государственное агентство по вопросам кино уже несколько лет не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона", в котором роль французского полководца сыграл Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на данные Госкино пишут "Украинские новости".

В течение шести лет, с октября 2015 года, Госкино не выдало ни одной компании-дистрибьютору прокатное удостоверение на этот фильм.

Причиной послужило то, что в фильме одну из эпизодических ролей исполнил российский юморист Юрий Гальцев. А он с 6 октября 2015-го входит в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Согласно ст. 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов в которых принимают участие включенные в этот список люди.

Отметим, "Ржевский против Наполеона" - российско-украинская комедия, которую снимал режиссер Марюс Вайсберг. Премьера состоялась в 2012 году. Зеленский сыграл в этом фильме Наполеона. Кроме того, он выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по "95 кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Напомним, "Страна" писала о том, что телеканал "1+1" покажет новый сезон сериала "Сваты" с Добронравовым, поддержавшим присоединение Крыма к России.

Также мы сообщали, что Зеленский наградил актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки.