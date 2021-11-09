Мэру Киева Виталию Кличко не нравятся шутки о нем студии "Квартал 95".

В этом столичный градоначальник признался во время длинного интервью Дмитрию Гордону, которое вышло 9 ноября.

По словам Кличко, юмор "Квартала" ниже плинтуса, а сам проект предназначен для "зачистки электорального поля". И вообще "смеётся тот, кто смеётся последним", заявил мэр.

"Я считаю, что это был проект – я могу четко говорить – зачистки электорального поля... Когда-нибудь придет время, я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно. Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие. И в связи с этим сегодня рейтинги "Квартала 95" уже и никакие. Когда ты неинтересно шутишь. В отношении шуток – смеется тот, кто смеется последним", – угрожающе сказал Кличко.

Ранее "Страна" подробно описывала набирающий обороты конфликт Кличко и Банковой. Офис президента строит планы по урезанию полномочия мэра Киева.

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