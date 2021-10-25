Контракт студии "Квартал 95" с телеканалом "1+1", на котором на протяжении многих лет выходят ее шоу, истекает в 2021 году. Однако до сих пор его не продлили.

Об этом сообщил актер студии и художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов, пишет "Украинская правда".

Пикалов рассказал журналистам, что в последнее время телеканал переподписывает контракт со студией каждый год.

"После того, как Владимир Александрович стал президентом, пожалуй, что-то изменилось и сейчас с нами подтверждают контракт ежегодно", - сказал он.

При этом сейчас контракт с "Женским кварталом" уже продлили, а с "Кварталом 95" - пока что нет. По мнению Пикалова, теоретически шоу может перейти на другой канал.

"Мне кажется, что теоретически может. Я не знаю условий контракта, в котором там все состоянии. И я не знаю, что с нашим ранее сделанным продуктом. Все концерты "Квартала" - они же кому-то принадлежат? Это ведь тоже имущество какое-то. Может, мы не являющимся собственниками этого, я этого не знаю. Мне как-то это было всегда интересно", - сказал Пикалов.

При этом медиагруппа "1+1 media", комментируя подписание контракта с "Кварталом 95" на следующий год, заявляет, что разглашать данные о переговорах ее представители не могут.

"Мы не можем разглашать условия деловых переговоров и детали по контракту - прошлых, действующих или будущих, поскольку это коммерческая тайна. По всем будущим проектам, которые будут реализовываться группой "1+1 media" и будут транслироваться на телеканалах или иных площадках группы, — мы будем сообщать о них и общественности, и СМИ заблаговременно", - цитируют комментарий медиагруппы "Украинские новости".

Напомним, Зеленский наградил актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки.

Также мы писали о том, что студия "Квартала 95" в присутствии посла подписала контракт на показ мультфильма ее производства в тысячах китайских кинотеатров.