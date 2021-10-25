Один из ключевых актеров студии "Квартал 95" и художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов развелся со своей супругой Ириной, с которой они были в браке с 2003 года.

Об этом она рассказал в интервью для "Украинской правды".

45-летний актер Александр Пикалов разошелся со своей женой, 42-летней Ириной. После развода бывшей супруге остался дом. В чем причина окончания отношений Пикалов не уточнил.

"У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы", - заявил Пикалов.

Кроме того он рассказал, что его бывшая супруга Ирина - крестная мама дочери президента Украины Владимира Зеленского Александры. Более того, она была одной из тех, кто встречал первую леди из роддома.

"Когда рождалась Сашка в Кривом Роге, мы вдвоем с Владимиром Александровичем сели в машину и встречали Елену Владимировну из роддома. Понимаешь, у нас отношения были очень хорошими. Очень много лет у нас такие отношения", - поделился воспоминанием Пикалов.

Напомним, летом Александр Пикалов переболел коронавинусом.

Также сообщалось, что Бари Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной.