Один из главных актеров "Квартала 95" Александр Пикалов рассказал о шутках студии в адрес президента Владимира Зеленского и других аспектах жизни проекта. По его словам, в отношении высмеивания главы государства у сценаристов действует самоцензура.

Пикалов пообщался с журналистом издания "Украинская правда".

Журналист заметил, что "Квартал 95", известный жесткой политической сатирой, над Зеленским шутит крайне- аккуратно. И спросил, можно ли это списать на самоцензуру.

"Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", - открыто признал Пикалов.

Журналист уточнил: раз Елена Зеленская осталась в "Квартале", уж не она ли не дает жестко шутить над президентом?

"Нет. Она работает над "Женским кварталом", вопросы политики в "Бабьем квартале" нивелировалось еще с начала этого проекта. Мы знали, что этот проект никогда не будет иметь отношения к какой-либо политической сатире. Это очень симпатичные, талантливые, звездные девушки, которые подшучивают над собой и над будничными ситуациями. Никакой политики", - ответил актер.

Также он рассказал, что думает по поводу нынешнего Зеленского. По его мнению, бывший коллега очень изменился, "по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стезе он очень часто - ух!" Пикалов добавил, что Зеленский стал менее эмоциональным и более сдержанным.

Актер также сообщил, что крайне редко контактирует с президентом, в последний раз видел его на дне рождения своей бывшей жены Ирины.

Ранее "Страна" рассказывала, что Пикалов развелся с кумой Зеленского.

Также мы сообщали, что Зеленский не забывает о своем детище. Так, в начале осени он наградил актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки.