Государственное бюро расследований вручило подозрение народному депутату Гео Леросу за хулиганство в стенах парламента в тот день, когда он показал средний палец президенту Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться СМИ, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", - сказано в сообщении.

Указано, что в действиях нардепа прослеживается цель "создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость" и привлечь к себе внимание СМИ.

Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов (68 тысяч гривен) или арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, 4 ноября перед голосованием за назначение Резникова министром обороны Гео Лерос показал "фак" во время своего выступления с трибуны Рады. Как объяснил нардеп, жест адресовался президенту Зеленскому и главе Офиса главы государства Андрею Ермаку.

Также сообщалось, что Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения. Он обвиняет в этом Зеленского и Ермака.