Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала видео с Гео Леросом, где он якобы берет деньги на дискредитацию власти.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на заявление Венедиктовой во время встреч с фракцией "Слуга народа" в Трускавце.

"Что я могу сказать? Оценивать видео я могу только после того, как увижу экспертизу, увижу материалы дела. Я же не смотрю это видео - как оно снято, ракурс, как выглядит главный актер в этом видео. Я смотрю с точки зрения экспертиз. Все смотрю в документах", - сказала генеральный прокурор.

Ирина Венедиктова добавила, что если будут основания, то Гео Лероса привлекут к ответственности.

Ранее "Страна" информировала, что ГБР хочет возбудить дело против нардепа Лероса о совершении преступления. Лерос говорит о фальсификации.

Также мы сообщали, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Гео Лероса. Ему инкриминируют подготовку к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК) и введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Основанием для открытия дела стала публикация в Тelegram-каналах видео, на котором, предположительно, фигурирует Лерос.